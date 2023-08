Sangaré Psv è sempre più vicino al Bayern | il prezzo è 37 milioni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ibrahim, 25 anni mediano del PSV, è nel mirino delMonaco: i bavaresi sarebbero pronti a pagare la clausola da 37Al debutto europeo contro lo Sturm Graz in occasione del preliminare di Champions League, l’ultimo dei 4 gol messi a segno dal Psv ha visto la firma di Ibrahim. Punizione dalla destra di Veerman, l’ivoriano ha svettato con prepotenza all’altezza del primo palo e deviando la sfera di testa l’ha indirizzata su quello opposto. Non è una novità, per il mediano che ricorda in certe movenze Paul Pogba. Nel 2022-23 ha chiuso la stagione ad Eindhoven con 8 reti, 5 delle quali in Eredivisie e una a testa in altre tre competizioni: Champions League, Europa League, Coppa d’Olanda. La sua specialità sono proprio i gol da palla inattiva, in particolare quelli originati dai corner: ...