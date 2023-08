Sam Claflin è Il Conte di Montecristo nella nuova serie anglo-italiana | nel cast anche Nicolas Maupas

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) E’ in corso la produzione de Ildi, nuovo adattamento televisivo del celebre romanzo d’avventuro dell’autore francese Alexandre Dumas. Samveste i panni del vendicativo protagonista, Edmond Dantes. Le riprese si stanno svolgendo al Palais-Royal di Parigi, in Francia. Dalle prime immagini, l’attore è stato fotografato insieme all’attrice francese Ana Girardot. Finora si sa poco dellatv, salvo la sua data di debutto, prevista in Italia sulla Rai nel 2024. Dopo Parigi, la troupe farà tappa a Torino (intorno al 21 agosto) e poi Roma per ultimare le riprese, con scene giratea Malta. Ulteriori dettagli svelati dal profilo Cinguetterai dicono che si girerà nel nostro paese da metà agosto. La regia è affidata a Bille August (La Casa degli ...