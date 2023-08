Saltano le nozze tra Massimo Segre e Cristina Seymandi Il banchiere | “Ti dono la libertà” | video

(Di giovedì 10 agosto 2023)levip tra. Lo scandalo nella “Torino bene” arriva durante la festa organizzata dalla coppia per annunciare lein autunno. Ma il, foglio con appunti e microfono alla mano, ha svelato davanti a tutti le corna della compagna e la fine immediata della loro relazione.

Torino,ledel finanziere 'cornuto' Segre e Cristina Seymandi: 'Sei libera di amare il tuo avvocato' Sembra una scena da film, eppure è tutto vero. La clamorosa fine della storia tra Massimo ...... narrano le cronache di Dagospia che su un maxischermo allestito in giardino sarebbero comparse pure le fotografie della futura sposa licenziata pubblicamente prima dellein compagnia di altri ...C'è un'aria di festa, prima che lui cominci a parlare, si spengono tutte le luci e una sola striscia luminosa taglia l'immagine mentre la gente urla allegra, ...

Torino, saltano le nozze tra Massimo Segre e Cristina Seymandi. Il finanziere davanti agli ospiti: “Ti dono l… La Stampa

A Torino non si parla d'altro da giorni del matrimonio saltato tra Massimo Segre, banchiere e commercialista figlio di una storica collaboratrice ...A Torino, durante una festa organizzata per annunciare le nozze tra il noto finanziere Massimo Segre e Cristina Seymandi, tutto prende una piega inaspettata. Di fronte a circa 150 ospiti, in una ...