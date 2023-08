Salisburgo-Inter tra luci e ombre | Inzaghi raccoglie tre spunti ? CdS

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’ha battuto 3-4 ilnel diluvio della Red Bull Arena. In campo diversi volti nuovi,ha potuto trarre qualche spunto ANALISI ? Dopo le due amichevoli in Giappone, terminate con un pareggio e una vittoria, l’ha trionfato nella sua penultima uscita precampionato, questa volta in terra austriaca contro il. Un match quasi stoico sotto un diluvio universale e sopra un campo ai limiti dell’impraticabilità. Finisce 3-4 per i nerazzurri. Simoneha potutore treessantitra. In primis quello legato alla formazione tipo. Infatti, l’11 sceso in campo, fatta eccezione per i due infortunati Acerbi e Lautaro Martinez – che comunque ...

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell', ha parlato adTv dopo la vittoria per 4 - 3 nell'amichevole contro ilHakan Calhanoglu, centrocampista dell', ha parlato adTv dopo la vittoria per 4 - 3 nell'amichevole contro il. PAROLE - "Ho visto bene la squadra. Abbiamo ancora dieci ...2 Giornata di fuoco per l', che non solo si è misurata nella sfida con il, ma ha anche accolto Samardzic e Audero, nuovi acquisti nerazzurri giunti a Milano in serata. Si iniziano a sistemare dunque gli ultimi ...Vittoria e ombre per Inzaghi L'vince sotto il diluvio dima non convince ancora. Due sono le buone notizie per Inzaghi: l'assenza di infortuni su un campo ai limiti della ...

Amichevoli: l'Inter vince 4-3 col Salisburgo, ma quanti errori di Sommer - Sportmediaset Sport Mediaset

Non solo il giovane Folarin Balogun dell’Arsenal, in attacco l’Inter tenta un altro affondo per Marko Arnautovic del Bologna ...L’ex portiere, maestro dell’estremo difensore in arrivo dall’Inter per sostituire Audero, promuove la scelta. Il figlio di Dejan, ex allenatore blucerchiato, ...