... a settembre parte il progetto '- Sede di Avellino', a Palazzo di Città'. Ho incontrato il Magnifico rettore dell'Università degli studi di, Vincenzo Loia, per gli ultimi dettagli. ...Tra gli autori, il professore del DIINMassimo De Santo: "Siamo responsabili dell'uso che facciamo dell'Intelligenza Artificiale" È ...Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di......l'Accordo tra l'Università die la Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE - Ministero della Difesa), per la costituzione dell'Osservatorio Teledife -per la ...

Salerno, «Unisa, dati rubati e messi in vendita»: denuncia e indagine ilmattino.it

La denuncia c’è. E ci sta la lavorando la Polizia postale, blindatissima sulle indagini coordinate dalla procura di Salerno. Ma, probabilmente, la denuncia presentata tra la fine ...Dopo l'hackeraggio di giugno ai danni dell'Università degli Studi di Salerno, alcuni dati sarebbero stati rubati e messi in vendita ...