Salerno Pulita | avviso pubblico per i commercianti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPubblicato sul sito dil’rivolto aisalernitani che vorranno aderire all’iniziativa “Il decoro premia”, che prevede buoni sconto del 15% da praticare ai giovani. Da ottobre, nelle sere di venerdì, sabato e domenica, la società che gestisce il servizio di igiene urbana allestirà due postazioni per la raccolta di bottiglie di vetro e di sacchetti per cibo d’asporto. Ai giovani che li conferiranno verranno dati dagli operatori diquesti buoni sconto da utilizzare negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. E’ un modo per sensibilizzare le nuove generazioni al decoro urbano, al rispetto dei luoghi pubblici e anche alla raccolta differenziata che consente di avviare al riciclo materie prime ...