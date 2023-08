Salerno | la cultura non va in vacanza | i musei aperti a Ferragosto

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lanon va in, neppure a. La Provincia diinfatti, in occasione della giornata festiva di, dispone l’apertura straordinaria di alcuniProvinciali della città. Di seguito il programma completo. Martedì 15 agosto saranno:1. Il Museo Archeologico della Lucania Occ. di Padula dalle ore 9.00 alle ore 18.45.2. La Pinacoteca Provinciale dalle ore 9.00 alle ore 14.00.3. Il Castello di Arechi didalle ore 9.00 alle ore 17.00, che rimarrà aperto con lo stesso orario anche il 14 agosto, cioè il lunedì abituale giornata di chiusura settimanale, in occasione dell’arrivo delle navi da crociera. “Rendiamo fruibili i nostri spazi museali – dichiara il Presidente Franco Alfieri – anche in momenti ...

