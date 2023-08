Salernitana Vs Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Granata nettamente favoriti, ma attenzione alla voglia di rivalsa degli umbri, desiderosi di partire con il piede giusto dopo un’annata molto deludente.Vssi giocherà domenica 13 agosto 2023 alle ore 17.45 presso lo stadio Arechi.Vs: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I campani sono reduci da un’ottima annata in Serie A conquistando la salvezza in anticipo e creando numerosi grattacapi a chiunque. Si riparte, quindi, dal progetto tecnico di Paulo Sousa, la cui mano si è rivelata fondamentale. Nelle ultime 5 amichevoli pre-campionato sono arrivati un pareggio, una sconfitta e 3 vittorie, di cui la più recente contro l’Augsburg per 2-1. Gli umbri hanno invece chiuso lo scorso campionato di B al ...