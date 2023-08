Salernitana | Bonazzoli ceduto al Verona

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi muove il mercato in uscita della. Dopo la cessione a titolo definitivo di Valerio Mantovani alla Ternana, il ds Morgan De Sanctis ha definito un altro trasferimento. Dopo due anni in granata saluta Federico. “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’HellasF.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni dell’attaccante classe ’97 Federico“, la nota diramata dalla società. L'articolo proviene da Anteprima24.it.