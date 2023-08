Salario minimo | incontro decisivo tra maggioranza e opposizione | “Meloni sbaglia”

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nella giornata di domani si terrà l’tra lae l’sulla questione: i timori dell’. Negli ultimi anni gli italiani hanno vissuto con una certa insoddisfazione l’immobilismo del governo sulla questione stipendi. Di fatto l’inflazione ha reso il potere d’acquisto degli italiani via via sempre minore e solo nel 2023, in seguito al verificarsi di una situazione socio-economica complessa a livello globale, c’è stato un adeguamento concreto degli stipendi e delle pensioni. Domani ci sarà l’trasul– Ansa Foto – Ilovetrading.itPer quanto riguarda gli stipendi, per altro, ...