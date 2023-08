Salario minimo | i 7 punti della proposta delle opposizioni

Divampa la polemica sul, Meloni chiude la porta Sul post che il premier albanese ha pubblicato (in cui vengono confrontati l'esodo degli albanesi del 1991 e quello in direzione ...... le opposizioni sono tutte d'accordo: Giorgia Meloni non ha letto "nemmeno una riga" - per dirla alla Conte - della proposta di legge sulpresentata lo scorso 4 luglio in Parlamento. ...'Viviamo una stagione in cui molte proposte del Movimento vengono abbracciate da tanti, come il reddito di cittadinanza, il, che il Pd non aveva votato, la tassazione degli extraprofitti, che è sicuramente un passaggio importante': Stefano Patuanelli lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese ...

Azione: vertice sia solo sul salario minimo o rischia fallimento TGCOM

Alla vigilia dell'incontro con la presidente del Consiglio, le opposizioni sono tutte d'accordo: Giorgia Meloni non ha letto "nemmeno una riga" - per dirla alla Conte - della proposta di legge sul ...È stato definito il parterre del quinto Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, su “La politica artificiale. Le forme della rappresentatività”, che si terrà nelle giornate del 26, 27 e 28 ottobre ...