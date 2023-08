Salario minimo | Fratoianni | ' domani andiamo a Chigi | no recupero spazio per governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo solo ribadito che gli incontri servono se sono in grado di indicare degli elementi di novità, perché è stato davvero sorprendente il video della presidente Meloni ieri pomeriggio, a 48 ore da un incontro che lei ha chiesto, peraltro in modo un po' inusuale. Inusuale dato che siamo a Parlamento chiuso, che ci sono stati quattro mesi di lavoro in commissione Lavoro a Montecitorio, che il testo è arrivato in aula, dove prima la maggioranza presenta un emendamento soppressivo della proposta di legge e che poi ha votato con la forza dei suoi numeri lo spostamento della discussione per alcuni mesi perché non era pronta". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, ai microfoni di Radio Rai 1 nel corso di Radio Anch'io. "Poi Meloni ci convoca l'11 agosto alle ore 17 ...