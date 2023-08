Salario minimo | ecco i 7 punti della proposta | dalla soglia base di 9 euro ora ai rapporti di lavoro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Alla vigilia dell'incontro con la presidente del Consiglio, le opposizioni sono tutte d'accordo: Giorgia Meloni non ha letto «nemmeno una riga» - per dirla alla Conte -...

Incontro suldomani, venerdì 11 agosto, tra la premier Giorgia Meloni e le opposizioni. Sarà presente la segretaria del Pd Elly Schlein, che raggiungerà Palazzo Chigi con la responsabile del lavoro ...'Le dichiarazioni di Giorgia Meloni dimostrano che non ha letto la nostra proposta. Ilva fatto per legge, nessuno deve lavorare sotto i 9 euro l'ora e la contrattazione collettiva va rafforzata. Questo c'è scritto nel testo e questo le ribadiremo con forza a Palazzo ...Roma, 10 ago. " "Sulla maggioranza ha poche idee, ma confuse e, in taluni casi, controproducenti. La presidente Meloni continua a ripetere che fissare per legge una soglia minima inderogabile provocherebbe ...

Alla vigilia dell'incontro con la presidente del Consiglio, le opposizioni sono tutte d'accordo: Giorgia Meloni non ha letto «nemmeno una riga» - per dirla alla Conte - ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Sul salario minimo la maggioranza ha poche idee, ma confuse e, in taluni casi, controproducenti. La presidente Meloni continua a ripetere che fissare per legge una soglia ...