Salario minimo | Duringon | «Non faremo passerelle | da noi proposte alternative Ma la legge è un rischio»

È la vigilia dell'incontro tra la premier Giorgia Meloni e le opposizioni sule tra gli ospiti di In Onda estate, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, giovedì 10 agosto c'è il professor Massimo Cacciari. Il quale parte in quarta: '...Ilmette a rischio gli stipendi, afferma Matteo Salvini che a poche ore dall'incontro tra la premier Giorgia Meloni e le opposizioni interviene sull'ipotesi di provvedimento. 'Bisogna ..."Serve ragionare sui rinnovi dei contratti, e rinnovarli bene". In merito al, 'auspico che le opposizioni arrivino all'incontro con il presidente Giorgia Meloni con spirito costruttivo, non con quello da campagna elettorale estiva'. Così, in una nota, il ...

Il salario minimo mette a rischio gli stipendi, afferma Matteo Salvini che a poche ore dall'incontro tra la premier Giorgia Meloni e le ...Opposizioni (tranne Renzi) oggi dalla premier, che ascolterà. Il governo pensa a una proposta di legge ...