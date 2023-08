Salario minimo | domani il tavolo del governo con le opposizioni Ecco chi parteciperà

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’apertura al dialogo sulmette in difficoltà chi voleva farne una bandiera contro il. Lesi preparano all’incontro, a sinistra si pensa solo al tornaconto politico, si teme che il tutto possa trasformarsi in una vittoria (l’ennesima) di Giorgia Meloni. Quindi, frenano e trovano, ancor prima di cominciare, qualsiasi pretesto per attaccare, Per anni sono stati su Marte, non hanno fatto niente. Ora si accorgono che c’è necessità di intervenire. Nell’area più moderata, invece, ci sono dichiarazioni di disponibilità a un confronto sereno.i presenti delleal “” Lesi preparano all’incontro dicon il ...

Incontro suldomani, venerdì 11 agosto, tra la premier Giorgia Meloni e le opposizioni. Sarà presente la segretaria del Pd Elly Schlein, che raggiungerà Palazzo Chigi con la responsabile del lavoro ...'Le dichiarazioni di Giorgia Meloni dimostrano che non ha letto la nostra proposta. Ilva fatto per legge, nessuno deve lavorare sotto i 9 euro l'ora e la contrattazione collettiva va rafforzata. Questo c'è scritto nel testo e questo le ribadiremo con forza a Palazzo ...Roma, 10 ago. " "Sulla maggioranza ha poche idee, ma confuse e, in taluni casi, controproducenti. La presidente Meloni continua a ripetere che fissare per legge una soglia minima inderogabile provocherebbe ...

Alla vigilia dell'incontro con la presidente del Consiglio, le opposizioni sono tutte d'accordo: Giorgia Meloni non ha letto «nemmeno una riga» - per dirla alla Conte - ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Sul salario minimo la maggioranza ha poche idee, ma confuse e, in taluni casi, controproducenti. La presidente Meloni continua a ripetere che fissare per legge una soglia ...