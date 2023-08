Ryanair piange per il “price cap” sui biglietti e minaccia di ritirare una flotta che ancora non ha

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 agosto 2023)reagisce al provvedimento del Consiglio dei Ministri di ieri, 8 agosto, che fissa una sorta di limite al costo deiaerei venduti in Italia. Il vettore irlandese, che per demerito nostro più che per merito suo, è la prima compagnia in Italia, ha chiesto al Governo italiano di “fermare le misure che interferiscono illegalmente, ai sensi del diritto dell'Ue, sul modo in cui le compagnie aeree fissano le tariffe deiaerei” specificando che “le compagnie aeree fissano i prezzi in base alla domanda e qualsiasi interferenza avrà un impatto devastante sulla crescita regionale dell'Italia, sull'occupazione, sul turismo, in particolare tra l'Italia e le isole maggiori Sicilia e Sardegna”. Stop, fermiamoci qui, perché sono parole che da chi ha avuto il tappeto rosso steso in parecchie regioni per vent'anni non si ...