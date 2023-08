Russia | surplus partite correnti si è ridotto a 25 | 2 mld dlr tra gennaio-luglio 2023

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ildelledella bilancia dei pagamenti della Federazione russa si èa 25,2 miliardi di dollari nel periodo, con un calo dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2022, dovuto in gran parte al saldo commerciale, precipitato del 68,4%. Lo ha reso noto la Banca centrale russa. L’avanzo delleaveva raggiunto un livello record nel 2022, grazie al calo delle importazioni e al gettito garantito dalla vendita di petrolio e gas, sostenuto dall’impennata dei prezzi e nonostante gli sforzi degli alleati dell’Ucraina di isolare Mosca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...ieri il collega russo Sergei Lavrov sul fatto che 'la Cina è imparziale e resta amica della'. Ildella bilancia commerciale è invece calato del 15,7% sul 2022. La Cina non ha ancora ......l'estensione dei suoi tagli volontari alla produzione per un altro mese e anche laridurrà ... Cina, preoccupano i dati sul commercio Delude il dato sulcommerciale della Cina, visto che ...Secondo i dati diffusi dalle Dogane cinesi, ilcommerciale nel mese, si è attestato a 80,6 ... E cioè che risulta anche in forte calo l'import dalla( - 8,1%) da cui Pechino ha comprato ...

Russia, surplus partite correnti si è ridotto a 25,2 mld dlr tra gennaio ... Adnkronos

Il surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti della Federazione russa si è ridotto a 25,2 miliardi di dollari nel periodo ...Non succedeva dal 2021, ma gli analisti definiscono questo fenomeno come una spirale negativa. E l'ostacolo posto da Biden sugli investimenti statunitensi nel gigante asiatico spaventa l'economia mond ...