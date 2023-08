Russia | almeno un morto e 50 feriti nell' esplosione di una fabbrica vicino Mosca

(Di giovedì 10 agosto 2023) Soccorritori all'opera per circa 24 ore,a località russa di Sergiyev Posad,a regione di, a nord - est della Capitale russa, per spegnere le fiamme e scavare tra la macerie di una ...

sei persone sono rimaste ferite e portate in ospedale a seguito di un attacco russo a Bilozerka, nella regione meridionale di ...Kiev: "Laattacca civili mentre ritirano aiuti umanitari"sei persone sono rimaste ferite e portate in ospedale a seguito di un attacco russo a Bilozerka, nella regione meridionale di ...

Mosca, 10 ago. (askanews) - Soccorritori all'opera per circa 24 ore, nella località russa di Sergiyev Posad, nella regione di Mosca, a nord-est della Capitale russa, per spegnere le fiamme e scavare ...