Il ministero della Difesa russo ha detto di aver abbattuto 13 droni ucraini, 11 vicino la Crimea e altri due diretti verso Mosca. "Due Uav che volavano in direzione della città di Mosca sono stati ...

Russia, abbattuti 13 droni ucraini in Crimea e vicino Mosca Agenzia ANSA

Tutti i principali aggiornamenti in diretta di giovedì 10 agosto 2023 sulla guerra in Ucraina giunta al 533esimo giorno ...La guerra in Ucraina è giunta al giorno 533. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto tredici droni ...