Rugby – San Benedetto del Tronto | arriva la Romania

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sandel– Lo Stadio ‘Riviera delle Palme’ torna ad ospitare dopo quattro anni la Nazionale Italianache sabato 19 agosto sfida (ore 18.30, diretta Sky Sport) lanel terzo appuntamento estivo delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, in preparazione ai Mondiali francesi del prossimo settembre. Gli Azzurri di Kieran Crowley tornano nell’impianto marchigiano quattro anni dopo l’85-15 inflitto alla Russia lungo la strada che portava allaWorld Cup ‘Giappone 2019’ e Sanè pronta ad accogliere Lamaro e compagni nella loro prima uscita casalinga di stagione dopo le due trasferte pre-Mondiali a Edimburgo e Dublino. La Nazionale si radunerà a Sandela partire da domenica 13 agosto e, per ...

Sabato 19 agosto sfida (ore 18.30, diretta Sky Sport) la Romania nel terzo appuntamento estivo delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, in preparazione ai Mondiali francesi del prossimo set ...Gli allenamenti prenderanno il via lunedì, presso il campo Nelson Mandela, mentre nel tardo pomeriggio dello stesso giorno si terrà in centro alle 19 un evento con la cittadinanza. Il 19 agosto gara a ...