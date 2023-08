Ronaldo si fa il segno della croce dopo il goal | ora rischia persino il carcere

(Di giovedì 10 agosto 2023)campione indiscusso del calcio fa ancora parlare di sé, questa volta per un gesto di fede che in Arabia Saudita è proibito. Galeotto fu il rigore decisivo messo adal fuoriclasse, durante la semifinale di Champions League araba, subitoCristianosi è fatto il. In Arabia Saudita è vietata L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Cristiano Ronaldo si fa il segno della croce dopo aver segnato: ma in Arabia Saudita è proibito Sport Fanpage

