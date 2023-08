Ronaldo fa gol e si fa il segno della croce in Arabia Saudita | rischia il carcere

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023)segna e si segna. Maancora una volta grosso. Il grande fuoriclasse portoghese è il protagonista per eccellenza del campionato arabo, l’Eldorado del calcio. Ma ancora non sa che non si trova in un Paese democratico e liberale. Il tiro dagli undici metri che ha portato l’Al Nassr alla finalecompetizione dei Paesi arabi dove affronterà l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic è diventato un caso. Dopo aver trasformato il rigore al 75?,, prima di esultare con il suo classico ‘Siuuu’, si è fatto il. E il gesto inè proibito. I non musulmani non possono nemmeno pregare in pubblico o esibire collane od oggetti religiosi in vista. E chi trasgredisce queste regole è accusato ...