Roma | ufficiale la cessione di Ibañez in Arabia Saudita

'Arrivato in giallorosso a gennaio 2020, il difensore brasiliano ha collezionato 149 presenze e segnato 9 gol con la maglia della. Era nell'undici che il 25 maggio 2022 ha conquistato la prima ...- Era nell'aria da giorni. Anche Mourinho l'aveva salutato a modo suo, ironizzando sul mercato . Ma adesso è: Ibañez lascia laa titolo definitivo per giocare nel massimo campionato dell' Arabia Saudita , la nuova frontiere del mondo del calcio. Il difensore brasiliano indosserà la maglia dell'......un continuo stridere di pneumatici accompagnato da accelerazioni provenire dalla vicina via. ...conclusione delle attività di indagine l'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico, ...

UFFICIALE: Roma, Roger Ibanez vola in Arabia Saudita. Passa all'Al Ahli a titolo definitivo TUTTO mercato WEB

La Roma saluta Roger Ibanez: il difensore brasiliano lascia i giallorossi e si trasferisce a titolo definitivo all'Al-Ahli, squadra miitante nel club saudita. Di seguito il comunicato ufficiale ...Calciomercato Roma, adesso è anche ufficiale: arriva il comunicato dopo l’annuncio degli scorsi giorni. Tante le questioni in grado di tenere vivida l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori nel ...