Roma | Marcos Leonardo non si sblocca | mossa a sorpresa per Beltran e sfida alla Fiorentina

Per il ventenne, il club brasiliano ha preparato un contratto con raddoppio dell'ingaggio. La cessione diLeonardo allasi fa sempre più difficile: il Santos, infatti, non vorrebbe lasciarlo partire. "Ho davvero bisogno di lui, non credo che se ne vada. E manca pure il sostituto. Il momento è ...... ma nelle ultime ore c'è stato un deciso inserimento da parte della. Beltran (LaPresse) - calciomercato.itI giallorossi sono in trattativa col Santos perLeonardo, una trattativa ...Non credo sia possibile cheLeonardo se ne vada in questo momento. Non c'è un sostituto". Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 10 agosto 2023

Il Santos blocca Marcos Leonardo: la frase che spaventa la Roma Corriere dello Sport

Ostacolo all'ultima curva per il passaggio di Lucas Beltran dal River Plate alla Fiorentina: tutto concordato, ai Millonarios 20 milioni di euro e ai viola uno dei 9 argentini più promettenti in assol ...I giallorossi sono in trattativa col Santos per Marcos Leonardo, una trattativa complessa nonostante la ferma volontà del brasiliano di raggiungere Mourinho nella Capitale. Da qui la ‘mossa’ di Tiago ...