Roma | con l’Atalanta si ragiona di Zapata e Demiral

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Laè alla ricerca di rinforzi in attacco e in difesa dopo la partenza di Ibanez: i giallorossino conper due nomi Laè alla ricerca di rinforzi in attacco e in difesa dopo la partenza di Ibanez: i giallorossino conper due nomi. Secondo quanto riportato da Ilnista, in attacco resta viva l’ipotesi del prestito con riscatto obbligatorio a determinate condizioni per, mentre per la difesa potrebbe esserci un inserimento per