Roberto Luongo nuovo Consigliere per internazionalizzazione e il made in Italy del Mimit

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italye' stato nominato Consigliere del Ministro Adolfo Urso per l'internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. Lo comunica il Ministero per le Imprese e il Made in ...

Roberto Luongo è stato nominato nuovo Consigliere del Ministro Adolfo Urso per la valorizzazione del Made in Italy nel mondo.Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Roberto Luongo è stato nominato consigliere del ministro Adolfo Urso per l'internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. Lo si ...