Robbie Robertson morto | addio al leader di The Band che accompagnò Bob Dylan

(Di giovedì 10 agosto 2023) A 80 anni è, uno dei massimi esponenti della storia del rock.dei The, gruppo chea lungo Bobmalgrado fosse canadese di nascita assorbì pienamente tutta la cultura americana. Theha influenzato profondamente la musica popolare statunitense negli anni ’60 e ’70; salì sul palco del festival di Woodstock nel 1969 e conquistò persino la copertina del Time. Nel 1976scelse di interrompere l’attività live del gruppo organizzando un ultimo grande evento a San Francisco. In quell’occasione salirono sul palcoma anche Van Morrison, Neil Young, Muddy Waters e tanti altri. Martin Scorsese filmò il concerto trasformandolo in un ...

Lutto nel mondo della musica per la morte del gigante del rock, fondatore e leader dei The Band che lavorò anche Bob Dylan.aveva 80 anni e ad annunciare la sua morte è stato il manager Jared Levine. Addio a. La ...... un film - concerto con la regia di Martin Scorsese con ospiti come lo stesso Dylan, Neil Young, Van Morrison, Joni Mitchell , per poi riformarsi qualche anno dopo ma senza. Lui nel ...E' morto a 80 anni, uno dei più grandi cantautori e musicisti della storia del rock. Leader dei 'The Band', il gruppo che a lungo accompagnò Bob Dylan,nonostante fosse canadese di nascita ...

Morto Robbie Robertson, gigante del rock e leader dei The Band: lavorò con Bob Dylan, aveva 80 anni Virgilio Notizie

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il mondo del rock piange Robbie Robertson, uno dei più grandi cantautori e musicisti della storia del genere. Robertson è morto a 80 anni circondato dalla famiglia. In veste di chitarrista e autore pr ...