Robbie Robertson era il carisma rock fatto persona

Morto Robbie Robertson, leader massimo della «rivoluzione gentile» di The Band Il Sole 24 ORE

Dalle collaborazioni con Bob Dylan alle colonne sonore dei film di Scorzese: addio ad un grande della musica, Robbie Robertson ...“When the light goes out / We’ll go our own way / Nothing here but darkness / No reason to stay” (cioè “Quando la luce si spegnerà / Andremo per la nostra strada / Qui nient’altro che oscurità / Nessu ...