Rivoluzione Psg e 18 squadre al via | Ligue 1 pronta a partire

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Parigini con tanti nodi da sciogliere, le avversarie inseguono PARIGI (FRANCIA) - Tutto pronto per l'edizione 2023-2024 della1. Il via al massimo campionato francese arriverà domani (ore 21 Nizza-Lille) e le novità non mancano: non solo dal punto dei vista degli organici, alcuni nettamente ri