Ritrovato dopo una notte al gelo l’anziano villeggiante disperso a Cornalba

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 agosto 2023). È statovivo e in discrete condizioni di saluteunaal. L’uomo, 85 anni, era uscito per una passeggiata nel pomeriggio di mercoledì (9 agosto) ma non era più rientrato a casa. Così i familiari avevano lanciato l’allarme e fatto partire le ricerche., in vacanza nella zona con moglie e figlia, è stato trovato da un passante, che ha contattato subito i soccorritori: si trovava nei pressi del sentiero 519 B. I soccorritori lo hanno raggiunto intorno alle 11: la centrale ha inviato anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza che ha trasportato l’uomo in ospedale. Nelle ricerche ...