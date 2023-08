Ristoro dei danni ai vigneti per avversità atmosferiche o calamità naturali

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, rende noto che con delibera n° 175 del 4 agosto 2023 la Giunta comunale ha approvato lo schema di domanda per la segnalazioni deidafinalizzato ad individuare, controllare e quantificare isubiti sul territorio locale dall’elevata e persistente umidità, unitamente al ristagno di acqua nei, con diffusione di infezioni da peronospora, sia della famiglia peronosporacee sia della famiglia piziacee. Gli interessati potranno compilare il modulo presente sul sito dell’Ente e farlo pervenire consegnandolo a mano presso Uffici AA. PP. o inviandolo a mezzo Pec all’indirizzo: suap@pec.comunebn.it Sarà cura dell’Ente inviare le ...

Ulteriori situazioni di inosservanza sono state rilevate sulla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione ai rischi di utilizzo delle strutture da parte degli utenti, inclusa la mancanza delle periodiche pulizie, sanificazioni e derattizzazioni.

A quando i primi ristori per i cittadini che stanno contando i danni provocati dalla pioggia e dalla grandine il 24 e 25 luglio scorsi «Non siamo in grado di dirlo con certezza, ci ...