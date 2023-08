Rishi Sunak | la chiatta per i migranti | e quelli che ci erano cascati

'Non lasceremo niente di intentato per fermare gli sbarchi illegali, sia in casa che sul piano internazionale'. Il Premier britannicodà un ennesimo giro di vite all'immigrazione clandestina in linea con la sua priorità e motto elettorale: 'Fermare le barche'. Questo nel momento in cui la Gran Bretagna entra nel pieno ...... Zelensky oggi a sorpresa a Londra Previsto un incontro con il premier britannico. Il presidente ucraino in questi giorni è stato a Berlino, a Roma e... Londra, all'asta ritratto digitale ...... è arrivato addirittura a minacciare di lasciare i Tory e passare all'opposizione laburista come atto d'accusa estremo contro la retromarcia del primo ministro conservatorerispetto agli ...

La chiatta dei migranti nel Regno Unito: Portland si ribella all’Alcatraz di Sunak la Repubblica

“Non lasceremo niente di intentato per fermare gli sbarchi illegali, sia in casa che sul piano internazionale”. Il Premier britannico Rishi Sunak dà un ennesimo giro di vite all’immigrazione clandesti ...Dopo le sue polemiche dimissioni da viceministro degli Esteri con delega sui dossier ambientali internazionali Lord Zac Goldsmith, un fedelissimo di Boris Johnson, è arrivato addirittura a minacciare ...