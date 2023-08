Riccardo Laganà | eri buono e capace | ti abbiamo voluto tutti bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Mi scuseranno il direttore del giornale e i suoi lettori, se utilizzo questo spazio per ricordare un caro amico scomparso,, dipendente della Rai, era consigliere di amministrazione della sua azienda, al secondo mandato. La legge 220/2015 è stata una pessima legge in quanto ricollocava il “comando” del Servizio pubblico, attraverso nuovi criteri di nomina del vertice, dal Parlamento al Governo. Vediamo in questi giorni quale danno ha determinato tale scelta, nell’occupazione sfrenata, mai vista prima, dell’azienda di viale Mazzini da parte della destra. Un’occupazione che fa “paura” in quanto incrina le legittimità dell’idea di servizio pubblico e (cometemeva) mette a rischio il suo equilibrio per la perdita probabile dei suoi ascoltatori (vedi lo smantellamento scriteriato di ...