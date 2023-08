Riattivazione linea ferroviaria Formia-Gaeta ex Littorina | Zuccalà M5S | “Progetto da rivedere e cantiere abbandonato | propaganda sulla pelle dei cittadini”

(Di giovedì 10 agosto 2023)– La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha risposto all’interrogazione del consigliere regionale M5S Adrianodell’11 maggio scorso in cui chiedeva informazioni in merito ai lavori per ladella(ex) inaugurati a giugno 2020 e poi interrotti. “La comunicazione conferma che ci troviamo di fronte a uno stallo: la Regione chiede una revisione dele comunica che a gennaio 2022 ha sospeso le erogazioni finanziarie al Consorzio Industriale Sud Pontino, soggetto attuatore dell’opera, fino al completamento delle procedure richieste”, spiega il consigliere. Diversi gli adeguamenti e le integrazioni richieste: dotare la ...

Nell'ambito del Piano didell'Upstream, le operazioni sono state riprese sotto l'attuale gestione, al fine di ridurre il deficit di importazioni di liquidi, incon il Piano di ...... si presentano due fattori: la sua dormienza d'inverno col freddo, e poi lacol caldo ... Questo perché latra la negligenza del viticoltore e la reale impossibilità di intervento è ...... si presentano due fattori: la sua dormienza d'inverno col freddo, e poi lacol caldo ... Questo perché latra la negligenza del viticoltore e la reale impossibilità di intervento è ...

Riattivazione linea ferroviaria Formia-Gaeta (ex Littorina), Zuccalà ... Il Faro online

SUD PONTINO – La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha risposto all’interrogazione del consigliere regionale M5S Adriano Zuccalà dell’11 maggio scorso in cui chiedeva informazioni in merito ...La Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha risposto all’interrogazione del consigliere regionale M5S Adriano Zuccalà dell’11 maggio scorso in cui chiedeva informazioni in merito ai lavori per ...