Riapertura Asl di Via Enea a Bagnoli la d ssa Nesi | “Pronti per la protesta della cittadinanza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl palazzo di tre piani di via20 è chiuso oramai da 5 anni per problemi di tenuta e per la presenza di amianto. “Conosciamo – spiegava Verdoliva – il bisogno di medicina territoriale di Napoli e del quartiere die infatti abbiamo inserito la sede Asl del quartiere nel Pnrr per ristrutturarlo. Non ci sottriamo né al confronto né all’informazione ai cittadini ma ricordo che bisogna restare nei limiti istituzionali, pertanto aspetto una richiesta formale di incontri da parte di una piccola delegazione, senza folla per, per parlare del lavoro che stiamo facendo”. E intanto la palazzina cede pezzi tanto da far pensare agli abitanti del quartiere che all’ improvviso possa cedere bruscamente l’ intero edificio. La dottoressa Annaresponsabile dello sportello Donna ...