Riabilitazione termale per i fragili | protesta per i ritardi | consigliere regionale della Puglia si incatena Antonio Tutolo ottiene rassicurazioni da Rocco Palese | provvedimento a breve

(Di giovedì 10 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: L’assessore alla Sanità,, anche in relazione alle proteste attuate dalin materia di, conferma che “una nota di chiarimento è stata già inviata dal Dipartimento PoliticheSalute all’amministratore unico delle Terme di CastelnuovoDaunia”. “E’ infatti in fase di predisposizione – spiega– ildi Giunta per l’approvazione degli schemi di contratto da sottoscriversi tra le Asl e i legali rappresentanti delle terme pugliesi, per quanto attiene le prestazioni da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Il ...

Riabilitazione termale, fondi regionali ancora bloccati. Scatta la protesta: "Le patologie non vanno in ferie" FoggiaToday

Il consigliere regionale questa mattina si incatenerà simbolicamente davanti alla sede regionale per protestare contro le mancate risposte alle istanze del centro termale ...BARI - «Il Consiglio regionale pugliese può anche sospendere i lavori per alcune settimane nel periodo estivo, ma le patologie e le disabilità non vanno in ferie. Ci sono cittadini fragili che non pos ...