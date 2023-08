Renzi e Calenda si sono separati | eppure i liberali tengono ancora il moccolo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nel calcolo dei danni provocati dal cupio dissolvi del fu Terzo Polo, bisognerebbe misurare anche gli effetti collaterali. Tra questi, il rimbalzo negativo che l’implosione ha avuto sulla speranza di reintrodurre una presenza liberale in un sistema politico devastato da una serie di leggi elettorali sempre peggiori, che hanno penalizzato l’esistenza di minoranze culturali, in nome di un salvifico maggioritario («o di qui o di là») mescolato con un proporzionale un tanto al chilo, orientato solo a proteggere gli intoccabili (non uno tra i leader del Partito democratico si è presentato nel 2022 al maggioritario, tutti col paracadute proporzionale). Presenza liberale che, se autentica e non solo autoproclamata, è sempre difficile in un Paese già di suo corporativo, fazioso e, come ha scritto Angelo Panebianco, appassionato agli antagonismi. Per di più, recentemente afflitto dall’infezione ...