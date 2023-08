(Di giovedì 10 agosto 2023)completa del nuovo tablet dell’azienda cinese,T50 Pro, un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo indirizzato alla multimedialità Bentornati su tuttoteK per lacompleta delT50 Pro, il nuovo mid-range dell’azienda cinese. Un prodotto, vi anticipiamo, davvero equilibrato ed in grado di sbaragliare la concorrenza per rapporto qualità prezzo. Scopriamo insieme le sue peculiarità. Scheda tecnicaT50 Pro Display: 11? IPS, 2K fully laminated TDDI display SoC: Helio G99 8-core GPU: Mali-G72 MP3 RAM: 8GB (fino a 16 GB virtualmente) Memoria interna: 256 GB UFS 2.2 Fotocamere posteriori: dual 20 MP Fotocamera anteriore: 8 MP Connettività: Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.2, aptX e aptX ...

Recensione Teclast T50 Pro: leggero e scattante tuttoteK

