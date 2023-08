Real Madrid | tegola Courtois | rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

Commenta per primo Choc in allenamento per il portiere delThibaut Courtois : l'estremo difensore belga, classe 1992, si è fatto male nel corso della seduta mattutina degli spagnoli e ora può stare fuori molto a lungo . INFORTUNIO AL GINOCCHIO - ...In casa Milan, invece, in tema sfide pre - campionato e nostalgia, è l'incontro con l'ex Brahim Diaz, tornato ala caratterizzare una fase di pre season in cui emerge per la squadra, dopo ...Ha quasi dieci anni in meno di Zielinski, è stato cercato da Liverpool,e Manchester City e nella scorsa stagione la doppia cifra l'ha già trovata, nella Liga, segnando peraltro diversi ...

Rafa Nadal presidente del Real Madrid: l’idea di Florentino Perez Corriere della Sera

Notizia pesantissima in casa Real Madrid. Dopo gli esami, Thibaut Courtois ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il belga verrà operato nei prossimi giorni e ...Il Real Madrid ha pubblicato la nota relativa al portiere belga: "Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Thibaut Courtois gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore ...