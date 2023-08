Real Madrid | Kroos pronto ad accogliere Mbappé | “Non dimentico le tartarughe | arriveranno…”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Kylianha deciso di restare un ultimo anno al Paris Saint-Germain anche se, senza rinnovo di contratto, rischia di non vedere il campo. Il francese vuole soltanto ile il centrocampista tedesco Toni, nel corso di un’intervista rilasciata a Einfachmal Luppen, podcast che il calciatore condivide con il fratello, sembra abbia aperto all’arrivo del numero sette: “Io ho un cane, ma nonle, anche se non sono ancora arrivate. Sono in progettazione, arriveranno”.Il riferimento diprobabilmente è al fatto chesia stato soprannominato anche tartaruga ninja. SportFace.

... rinuncia alla possibilità di giocare già da questa stagione con la maglia delma non accetterà né il rinnovo del contratto con il team transalpino né altre possibili destinazioni che non ...Ci riferiamo al trasferimento di Kylian Mbappé alovviamente, con il centrocampista che ne ha parlato in una maniera quasi celata, ma che è comunque risultata chiara a tutti: "Ho un nuovo ...Manca solo un giorno all'inizio della Liga 2023 - 24 all'ultimo ildeve fare i conti con una defezione importante. Thibaut Courtois si infatti infortunato in allenamento riportando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ...

Real Madrid, arriva la terza maglia 2023-24: spiccano il nero e il giallo ItaSportPress

Quale portiere arriverà al Real dopo il k.o di Courtois: i possibili sostituti del titolare belga in vista del 2023/2024.Infortunio Courtois: il portiere è costretto a fermarsi a causa di un grave infortunio. I tempi di recupero e chi prenderà il Real Madrid.