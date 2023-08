Real Madrid | grave infortunio per Courtois | rottura del crociato sinistro

(Di giovedì 10 agosto 2023) A dare l'annuncio lo stesso club spagnolo. Il trentunenne portiere belga si opererà nei prossimi giorni Tegola per ilche perderà per diversi mesi il portiere titolare Thibaut. Il trentunenne belga ha infatti riportato ladel legamentodel ginocchio. A dare l’annuncio lo stesso club spagnolo.si opererà nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... sia per rilevare i cartellini, ma soprattutto per i calciatori che riescono a strappare contratti che in Europa non può garantire nessuno, nemmeno club prestigiosi come, Barcellona, ...Una decisione che comporterebbe un gravissimo danno economico al club francese che perderebbe così a zero (destinazionecon cui secondo molti, Psg compreso, ha già un accordo) la sua ...El Mundo fa la conta degli iscritti. Sono messi male Alavès e Barcellona. In regola il. Il problema è la discrepanza tra regole Liga e Uefa(Spagna) 23/04/2017 - Liga /- Barcellona / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Lionel Messi La Liga inizia ...

Rafa Nadal presidente del Real Madrid: l’idea di Florentino Perez Corriere della Sera

Brutto infortunio in casa Real Madrid. Nell'allenamento di questa mattina, il portiere Thibaut Courtois si è procurato un serio infortunio al ginocchio sinistro. Il belga dovrà stare fuori per ...Con una nota sui propri canali ufficiali, il Real Madrid ha annunciato la "lacerazione del legamento crociato" per Thibaut Courtois, portiere titolare della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Come s ...