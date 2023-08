Real Madrid | Courtois sui social | “Farò il possibile per tornare più forte”

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Non ti aspetteresti mai di affrontare una cosa del genere, ma ora è il momento di accettarla e fare di tutto per superarla perancora più. Grazie a tutti per l’energia, l’amore e l’incoraggiamento, vi assicuro che mi motivano a riprendermi il prima”. Questo il messaggio di Thibautdopo la notizia della rottura del crociato del ginocchio. Il portiere delsalterà dunque gran parte della stagione: il rientro è previsto in primavera. Nunca esperas pasar por algo como esto pero ahora toca aceptarlo y hacer todo para superarlo y volver aún más fuerte. Gracias a todos por la energía, el cariño y lo ánimos, os aseguro que me motivan para recuperarme cuanto antes. pic.twitter.com/Z30SEVhI7d — Thibaut...

Si è chiuso a Orlando, in Florida, lo Juventus Summer Tour 2023 con la sfida tra Juventus e. L'altra gara giocata oltreoceano ha visto la Juve affrontare il MilanLa tournée americana della Juventus però non ha solo coinvolto i bianconeri all'interno del rettangolo verde, ma anche ...Cambia la destinazione, con l'approdo tra i bianconeri dell'Ascoli, non senza prima un rinnovo che permettesse questa formula, vista la vicina scadenza contrattuale dell'attaccante ex. 'L'...Commenta per primo Ultimo anno sulla panchina delper Carlo Ancelotti prima della nuova avventura come commissario tecnico del Brasile. L'allenatore vuole arricchire ancora la bacheca Blancos e dopo le Champions League, i Mondiali per ...

Infortunio Courtois: il portiere è costretto a fermarsi a causa di un grave infortunio. I tempi di recupero e chi prenderà il Real Madrid.Brutta tegola per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, atteso sabato dall'esordio in Liga in casa dell'Atletico di Bilbao: il portiere Thibaut Courtois si e' infortunato in allenamento, e secondo ...