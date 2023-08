Real Madrid | Courtois ko | tutti i nomi per sostituirlo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Brutte notizie in casa. Nell'allenamento di oggi Thibautè uscito in barella per un brutto infortunio al ginocchio...

Thibaut Courtois, portiere del, si è rotto il legamento crociato durante una seduta di allenamento dei Blancos Thibaut Courtois, portiere del, si è rotto il legamento crociato durante una seduta di ...Commenta per primo Choc in allenamento per il portiere delThibaut Courtois : l'estremo difensore belga, classe 1992, si è fatto male nel corso della seduta mattutina degli spagnoli e ora può stare fuori molto a lungo . INFORTUNIO AL GINOCCHIO - ...In casa Milan, invece, in tema sfide pre - campionato e nostalgia, è l'incontro con l'ex Brahim Diaz, tornato ala caratterizzare una fase di pre season in cui emerge per la squadra, dopo ...

Rafa Nadal presidente del Real Madrid: l’idea di Florentino Perez Corriere della Sera

Di seguito, il comunicato integrale del Real Madrid sulle condizioni di Thibaut Courtois. " Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stata diagnosticata una lacerazione ...Thibaut Courtois ha lasciato in lacrime la seduta d’allenamento del Real Madrid per la rottura del legamento crociato del ginocchio ...