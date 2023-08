RdC | integrazione dell’Assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli maggiorenni

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, muta il quadro normativo di riferimento per ipercettori del Reddito di cittadinanza. In dettaglio, per iche includonominori, disabili e anziani ultrasessantenni è previsto che gli stessicontinuino a percepire il Reddito di cittadinanza sino al 31 dicembre 2023. Iche non comprendonominori, ultrasessantenni o soggetti disabili, invece, al raggiungimento della settima mensilità di erogazione della prestazione, sono gradualmente sospesi dal beneficio, salvo eventuale presa in carico in contesti di fragilità. Al fine di valutare gli ...

Per coloro che riceveranno sia l'AUU che ilin luglio, l'AUU sarà regolarmente corrisposta il 27 agosto attraverso la carta. Per le famiglie che continueranno a ricevere il...Innanzitutto, precisa che le somme spettanti a titolo diAUU surelative alla mensilità di luglio , essendo tale competenza già maturata, saranno regolarmente corrisposte in data 27 ...Le somme spettanti a titolo diAUU surelative alla mensilità di luglio , essendo tale competenza già maturata, " precisa l'Inps " saranno regolarmente corrisposte in data 27 agosto, ...

Rdc: integrazione Assegno unico e universale per i nuclei familiari ... LA STAMPA Finanza

L' Inps comunica nel dettaglio quelle che sono le novità normative che hanno toccato il reddito di cittadinanza e cosa cambia anche per l'integrazione dell' ...Sono 2.500 i nuclei familiari in Umbria che hanno perso il Reddito di Cittadinanza dopo la brutale comunicazione ricevuta tramite sms in seguito alle disposizioni della Legge di Bilancio. Una bomba so ...