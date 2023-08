(Di giovedì 10 agosto 2023) Sta per tornare la Serie A , con alcune squadre che scenderanno in campo ufficialmente già a partire da domani, venerdì 11 agosto, coi primi match di Coppa. Tra le protagoniste anche il ...

Tra le protagoniste anche il Cagliari di Claudio, che sfiderà il Palermo . Nella conferenza stampa l'ex Roma ha parlato del match, ma ha anche lanciato messaggi importanti al calcio italiano ...La squadra chetra gli altri Giovanni Vavassori non sa stare in campo e i tifosi irridendoli ... 5) ClaudioEra il 2007 e la Juventus era tornata in Serie A, il tecnico della promozione ...Tre gli ospiti d'eccezione: Alia Papageorgiou , Presidente del Press Club Brussels Europe, Beatriz Rios , reporter e giornalista, inviata a Bruxelles per il Washington Post, eSabatucci , ...

Ranieri lancia un messaggio all'Italia: "Arabia Saudita Una genialata" Corriere dello Sport

Tra le protagoniste anche il Cagliari di Claudio Ranieri, che sfiderà il Palermo. Nella conferenza stampa l'ex Roma ha parlato del match, ma ha anche lanciato messaggi importanti al calcio italiano.Il Palermo nel mirino. «Io sono competitivo, voglio vincere sempre anche in amichevole, figuriamoci in Coppa Italia». A due giorni dal primo impegno ufficiale della stagione, Claudio Ranieri lancia la ...