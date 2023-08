Rai | morto a 48 anni il consigliere d’amministrazione Riccardo Laganà | “Arresto cardiaco nella notte”

(Di giovedì 10 agosto 2023)ilRai: aveva 48Lutto in Rai: èall’età di 48il. Ad annunciare la scomparsa di, avvenutatra mercoledì 9 e giovedì 10, è stata la stessa azienda con un comunicato in cui si specifica che ilè deceduto “improvvisamente questaper un”. “L’improvvisa scomparsa diè un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha ...

improvvisamente il consigliere di amministrazione dellaRiccardo Laganà . Lo annuncia l'azienda. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed ...Riccardo Laganà , consigliere di amministrazione della, èa 48 anni . Colpito da un malore improvviso, l'annuncio è stato dato dalla stessa azienda. I saluti della presidente e dell'amministratore delegato "L'improvvisa scomparsa di Riccardo ...improvvisamente per un malore il consigliere di amministrazione della, Riccardo Laganà, all'età di quarantotto anni. Ad annunciarlo è stata l'azienda stessa, in cui nel luglio di cinque anni ...

Morto per arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà RaiNews

Lutto in Rai: è morto improvvisamente questa notte per un malore il consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era il… Leggi ...10.35 Rai,Laganà a 48anni un arresto cardiaco Morto improvvisamente a 48 anni per ar- resto cardiaco il consigliere d'ammini- strazione Rai, Riccardo Laganà. Nato a Roma nel 1975, fu eletto al Cons ...