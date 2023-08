Rai in lutto | morto il consigliere d’amministrazione Riccardo Laganà

11.10 Musica Napoli, morto Peppino Gagliardi Musica napoletana in. Commozione e ricordi per Peppino Gagliardi, protagonista in diverse edizioni del Festival di Sanremo, morto a 83 anni nella sua casa di Roma. Attivo soprattutto negli anni '60 e '70, Gagliardi ...- - > Riccardo Laganà - Ansa .in. È scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il Consigliere di amministrazione Riccardo Laganà . "L'improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per ...Colpito da malore improvviso, il consigliereLaganà è scomparso nella notte. Aveva 48 anni 'in. È scomparso improvvisamente questa notte per un arresto cardiaco il Consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. Sgomento e commozione tra i dipendentidi cui Laganà era il ...

Lutto in Rai, morto il consigliere Laganà Il Foglio

Aveva 48 anni, stroncato da un arresto cardiaco. Attivista nella difesa degli animali e dell'Ambiente. Il cordoglio dei vertici della tv pubblica e della politica ...Era un giornalista della Rai, che ha onorato nel suo lavoro. Aveva il servizio pubblico come riferimento del suo lavoro. Era stato scelto quale rappresentante… Leggi ...