Rai | è morto il consigliere Riccardo Laganà

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lutto nella Rai. Ildi amministrazione, 48 anni, èall’improvviso nella notte del 10 agosto per un arresto cardiaco. Sgomento e commozione tra i dipendenti dell’azienda radiotelevisiva di Stato di cuiera il rappresentante. La presidente della Rai, Marinella Soldi, e l’amministratore delegato, Roberto Sergio, si sono fatti interpreti del cordoglio del Cda, del Direttore generale e di tutti i lavoratori Rai. “L’improvvisa scomparsa diè un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai” recita una nota.è stato “orgogliosamente parte” dell’azienda “che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio ...

Riccardo Laganà, il consigliere di amministrazione Rai è morto la scorsa notte nella sua casa a Roma a causa di un arresto cardiaco. Nato a Roma nel 1975, Laganà era perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di trasmissione. Solo pochi giorni fa c'eravamo sentiti per condividere principi e idee sempre per quella che appariva essere la sua passione: la Rai.

Aveva 48 anni, era entrato nel cda Rai nel luglio 2018. Il cordoglio dei vertici: 'Uomo votato all'azienda' (ANSA) ...I commenti e il cordoglio dei vertici aziendali e dei colleghi per l'improvvisa scomparsa del consigliere di amministrazione Rai, morto nella notte all'improvviso a 48 anni ...