RAI | ADDIO A RICCARDO LAGANÀ | IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE LO ANNUNCIA L’AZIENDA

(Di giovedì 10 agosto 2023) E’ morto improvvisamente ildidella Rai. Lo. Nato a Roma nel 1975, perito industriale capotecnico in elettronica e telecomunicazioni ed esperto in linee di telecomunicazioni e impianti, nel luglio 2018era stato eletto componente del cda dall’assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021. In Rai nel 1996, era tecnico della produzione del Centro di Produzione di Roma. Da sempre attivo per la tutela dei valori fondanti del servizio pubblico,ha collaborato con diversi movimenti e associazioni, tra le quali Articolo 21, Move On Italia, Associazione Stampa Romana, Libertà e Giustizia, Appello Donne e Media, Assoprovider, Libera Cittadinanza, ...

Addio a Riccardo Laganà, consigliere Rai. Grande amico di Articolo21 articolo21

È scomparso prematuramente Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione RAI eletto dai dipendenti. Persona di grande sensibilità civile e strenuo difensore della libertà di espressione e della Cost