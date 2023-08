Ragioni | suggerite da un banchiere | del decreto sugli extraprofitti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Al direttore - Non ho niente contro l’extraprofitto delle banche sui soldi che mi imprestano o mi imprestarono (l’ho accettato io, firmando), se le banche mi riconoscessero, però, un (piccolo, o meno piccolo) extrainteresse sui soldi che io ho imprestato loro, anche se loro non hanno mai firmato un accidente. Non vorrei d’altronde aver scritto un’enormità antiscientifica. Andrea Marcenaro Non male. Un punto interessante sul tema. Un amico, che mi ha chiesto di risultare anonimo, mi ha offerto uno spunto di riflessione non male. Ilin questione è fatto tecnicamente male ed è stato presentato peggio. E su questo nessun dubbio. Ma le grida in difesa del mercato violato, dice lui, sono ridicole. Il mercato, per quanto riguarda le banche, viene violato da anni. Dal 2017 al 2022, dice ancora il nostro amico, è stato portato avanti un ...